Abroger la réforme des retraites ? Sandrine Runel dénonce "l'escroquerie" du RN

Un projet qui pourrait parler à la gauche, mais qui a le défaut à ses yeux d'être porté par le Rassemblement national.

Pour Sandrine Runel, députée PS de Lyon, ce projet est une "escroquerie". Il lui revenait d'ailleurs de prendre la parole pour expliquer pourquoi les socialistes ne votaient pas cette proposition de loi : "Le Rassemblement National prétend être du côté des Français mais n’a voté ni pour la motion de censure du Gouvernement Barnier, ni pour les amendements d’abrogation présentés dans le cadre de l’examen du Projet de Loi de financement de la Sécurité sociale en commission. Le Rassemblement National n’est pas sincère dans ses revendications et n’aspire pas réellement à rendre la vie des Français meilleure".

🚨 Les députés #RN se prennent pour des macronistes, des Mozart de la retraite.



Leur proposition de loi d'abrogation de la réforme des #retraites est une escroquerie !



Je vous explique pourquoi en deux minutes en @AN_AfSoc. 👇#DirectAN pic.twitter.com/Ul479ty9vx — Sandrine Runel (@SandrineRunel) October 23, 2024 L'ancienne adjointe au maire de Lyon estimait par ailleurs que le texte était voué à l'échec puisque le RN ne compte pas de groupe au Sénat. L'ancienne adjointe au maire de Lyon estimait par ailleurs que le texte était voué à l'échec puisque le RN ne compte pas de groupe au Sénat.

Cela s'explique avant tout par le fait que le NFP a son propre projet de texte : "Le 28 novembre prochain, nous voterons avec nos partenaires du Nouveau Front Populaire pour l’abrogation de cette réforme des retraites injuste. Il s’agira d’une proposition sérieuse, chiffrée et argumentée et non d’un énième coup de communication comme peut le faire le Rassemblement National. Nous serons au rendez-vous afin d’améliorer la vie des Français".