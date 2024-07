Législatives : Anne Brugnera accuse le NFP d'utiliser les moyens de la mairie de Lyon pour faire campagne, "pathétique" selon Sandrine Runel

Forcément, des députés sortants craignent de perdre définitivement leur mandat, et les favoris stressent dans la dernière ligne droite.

Dans la 4e circonscription du Rhône, Anne Brugnera, prise dans une triangulaire avec le Nouveau Front Populaire et le RN, accuse ce jeudi son opposante socialiste Sandrine Runel de méthodes douteuses.

Selon la députée sortante macroniste, les équipes du NFP arrachent et dégradent "systématiquement des affiches officielles". Elle évoque aussi de "l'affichage sauvage illégal, dégradation de l'espace public, publicité interdite sur les pare-brises de voitures".

Du grand classique.

Mais aussi du plus inquiétant si les faits sont avérés.

Anne Brugnera parle aussi d'une "utilisation des moyens de la mairie (de Lyon ndlr) pour faire campagne" avec "diffusion de tracts du NFP au concert des MJC subventionnées par la mairie", de "pressions de l'adjoint au maire de Lyon en charge des Personnes âgées pour qu'elle (Sandrine Runel ndlr) puisse visiter des résidences de personnes âgées" ou encore de l'inscription du mari de Sandrine Runel "sur notre plateforme de procurations pour voler des voix".

Capture d'écran à l'appui, on voit effectivement que Guillaume Llorach s'est inscrit pour les 1er et second tours pour porter des procurations macronistes dans le 3e arrondissement de Lyon mais dont on peut imaginer qu'elles puissent se transformer en vote NFP...

"Ça suffit avec ces méthodes ! Merci de respecter les règles de la campagne électorale", s'emporte Anne Brugnera.