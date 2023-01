Affaire Sandrine Runel : une pièce remise dans la machine ce jeudi au conseil municipal de Lyon ?

Si le maire LR du 2e arrondissement Pierre Oliver a notamment tancé la majorité écologiste par voie de communiqué, il n'a pas encore pu alpaguer les élus qui ont décidé de garder le silence en façade mais de soutenir activement la socialiste en coulisses.

Pour rappel, Sandrine Runel, adjointe aux Solidarités Actives, avait été épinglée dans le numéro de janvier de notre mensuel pour l'état déplorable dans lequel se trouve l'appartement qu'elle loue dans le quartier de la Guillotière à une jeune maman qui élève seule son bébé. Souris, moisissures et surtout mutisme face aux relances de la locataire : l'affaire a été relayée par tous nos confrères lyonnais, dont certains ont également pu visiter l'appartement après notre rédaction, et certains nationaux.

Grégory Doucet lui n'a jamais souhaité réagir publiquement, mais il se dit qu'il cherchait à décrédibiliser l'information qui portait pourtant un coup à la valeur du discours social de Sandrine Runel.

Depuis, tous les moyens sont bons pour tenter d'éteindre la polémique. A l'instar de ce raid lancé sur le sondage de notre site la semaine dernière et dont la question était "Grégory Doucet peut-il conserver Sandrine Runel dans son équipe municipale ?". Des milliers de votes ont permis en 24h d'inverser la tendance et à faire remporter le "oui". Signe que des consignes ont été passées, peut-être via des groupes WhatsApp.

Peut-on s'attendre à une passe d'armes à l'Hôtel de Ville ce jeudi ? D'autant que Sandrine Runel est justement rapporteur d'un dossier qui concerne ironiquement la mise à disposition à titre gratuit d'un appartement au profit de l'association Le M.A.S.