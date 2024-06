"Bardella ? On l'emmerde !" : le tractage de deux adjointes au maire de Lyon fait le buzz

Les deux adjointes socialistes au maire de Lyon (Affaires sociales pour la première et Education pour la seconde ndlr) parcouraient le 8e arrondissement lorsqu'elles ont été alpaguées par des jeunes du quartier qui ont filmé la scène.

Le nom de Sandrine Runel, candidate NFP de la 4e circonscription du Rhône, est alors scandé.

Et lorsque la personne qui filme demande "On fait quoi à Bardella ?", c'est Stéphanie Léger qui s'empresse de répondre face à la gêne manifeste de sa collègue : "On l'emmerde !". Déclenchant les hourras des jeunes les entourant.

Et Sandrine Runel de renchérir face à la demande populaire avec le classique "la jeunesse emmerde le Front National". De quoi se faire définitivement adopter par Mermoz.

La séquence a été vue des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Pour quel impact sur la participation et le vote NFP dans la 4e circo ?