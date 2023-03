Les "macaques" de Christiane Constant : "Toute absence de réaction du PS serait d'une immense lâcheté" selon Jean-Paul Bret

Du moins, ceux qui n’appartiennent pas à la ligne d’Olivier Faure.

Christiane Constant s’était félicitée dans un groupe WhatsApp d’avoir "éliminé tous ces macaques".

Pour Jean-Paul Bret, ancien maire de Villeurbanne, ce choix de mot suscite "une indignation légitime et quasi unanime". "Pour celles et ceux qui, comme moi, ont dénoncé son comportement dans le cadre de la préparation du congrès du PS, avec un discours souvent approximatif, voire déplacé, cette faute s'ajoute à une longue liste d'égarements. Cette incapacité à assumer le rôle de première fédérale, avec ce que cela suppose de hauteur de vue, de mesure et de dialogue, éclate malheureusement au grand jour", attaque-t-il dans un communiqué de presse, en n’oubliant pas d’y glisser une allusion à son successeur Cédric Van Styvendael, qui soutenait activement Christiane Constant et qui n’a pas encore réagi à cette polémique.

"C’est d'autant plus violent et blessant que le mot "macaque" est d'ordinaire utilisé par les mouvances d'extrême droite à des fins discriminatoires. Je l'affirme : un mot comme celui-ci n'a sa place ni dans le vocabulaire de la République, ni dans celui des socialistes. Christiane Constant ne peut pas rester plus d'une seconde première secrétaire fédérale du Parti socialiste du Rhône. Sa démission relève de l'urgence", poursuit Jean-Paul Bret.

L’ancien édile villeurbannais conclut son propos en réclamant une réaction claire des dirigeants nationaux du PS : "Qui ne dit mot consent ! Toute absence de réaction serait d'une immense lâcheté et d'une terrible irresponsabilité".