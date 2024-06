Jean-Paul Bret : "Je suis le meilleur adversaire face au RN à Villeurbanne"

Ancien maire et ex-député de Villeurbanne, Jean-Paul Bret avait laissé entendre qu'il se présenterait aux législatives dès la fameuse soirée où Emmanuel Macron a annoncé la dissolution. Et le socialiste a tenu parole. Le voilà dissident face au député sortant LFI Gabriel Amard, investi par le Nouveau Front Populaire.

"Je ne voulais pas que l'on se retrouve dans un face-à-face entre le RN et la France insoumise", explique Jean-Paul Bret. "Le programme du NFP ne me fait pas de difficultés. En revanche, ce qui me fait difficulté, c'est le candidat", poursuit-il.

Jean-Paul Bret n'apprécie pas Gabriel Amard et le fait savoir : "C'est quelqu'un d'outrancier, sectaire, qui fait partie du clan Mélenchon qui s'est distingué par le bruit et la fureur. Il est soumis dans les insoumis, il est soumis à beau-papa (Amard est le gendre de Mélenchon ndlr)".

Pour l'ancien édile, il ne faut pas laisser les insoumis prendre autant de place : "Ce sont des mauvais adversaires face au RN. Les candidats RN font de meilleurs scores face aux insoumis que face aux socialistes et même des écologistes". Et de marteler : "Je suis le meilleur adversaire face au RN à Villeurbanne".

00:00 Pourquoi se présenter

02:06 Gabriel Amard

06:21 Implantation de LFI à Villeurbanne

06:59 Cédric Van Styvendael

07:14 Marc Fraysse

07:59 François Hollande

08:30 Apporter de l'expérience à l'Assemblée