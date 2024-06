Législatives : à Villeurbanne, le PS soutient publiquement Gabriel Amard plutôt que Jean-Paul Bret

Comme partout en France, le Parti socialiste respecte les termes du Front Populaire et ne fait aucun cadeau à ceux qui ont maintenu leur candidature aux élections législatives face à un candidat LFI.

C'est donc logiquement que la section socialiste de Villeurbanne se fend ce lundi d'un communiqué dans lequel il annonce soutenir le député sortant Gabriel Amard plutôt que l'ancien maire PS Jean-Paul Bret.

"Alors que le Président de la République misait sur la division de la gauche, elle est aujourd’hui réunie et se présente comme la seule alternative pour battre l’extrême-droite et porter un projet à la hauteur de l’immense attente sociale du pays, du défi climatique et des enjeux démocratiques, écrit dans un communiqué le secrétaire de la section villeurbannaise Ali Mohamed Ahamada. Dans la 6e circonscription du Rhône (Villeurbanne), ce sont Gabriel Amard (LFI) et Melouka Hadj Mimoune (PS) qui porteront les couleurs de ce Nouveau Front Populaire. Fidèles à l’histoire de la gauche, inscrits dans la tradition villeurbannaise d’une large union, conscients de la gravité du moment et pour faire gagner le rassemblement de la gauche et de l’écologie le 30 juin et 7 juillet à Villeurbanne, nous appelons donc à voter Gabriel Amard et Melouka Hadj Mimoune".

Sans le soutien de son parti ni de son successeur à la mairie de Villeurbanne, quelle place Jean-Paul Bret arrivera-t-il à se faire d'ici le 30 juin ?