Suspension de Christiane Constant par le PS : Hélène Geoffroy avait prévenu les responsables locaux

En quelques heures, elle est passée de l’euphorie de sa réélection comme première secrétaire fédérale du PS du Rhône à démise de ses fonctions et suspendue par Olivier Faure en personne. La faute à son message jugé raciste sur un groupe WhatsApp que LyonMag avait révélé : "On a éliminé tous ces macaques".

Pour Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin et que beaucoup voyaient intégrée dans ces "macaques" anti-NUPES que Christiane Constant se réjouissait d’avoir battu aux élections internes, il était temps de suspendre la patronne du PS local, "coutumière des approximations de langage à l’égard de ses camarades".

"Je déplore que les responsables du TO2 du Rhône n’aient pas pris plus tôt les décisions nécessaires et aient soutenu en dépit de toutes les alertes et mises en garde, y compris au sein de leur motion, la candidature de Christiane Constant à la fonction de première secrétaire fédérale du Rhône. Cela souligne a minima leur légèreté", dénonce Hélène Geoffroy.

Après les scandaleux et inacceptables propos de la 1ère Fédérale du @PSRhone, je salue la décision de @faureolivier de démettre Christiane Constant de ses fonctions.



Les militants sont meurtris.



J’appelle à une gouvernance apaisée et collégiale via la mise sous tutelle de la Fd pic.twitter.com/8rYsnhVwWG — Hélène Geoffroy (@HeleneGeoffroy) March 4, 2023

La maire vaudaise et vice-présidente de la Métropole de Lyon conclut son communiqué de presse en appelant de ses voeux à un assainissement de la situation rhodanienne. Alors que le porte-parole du PS Pierre Jouvet est attendu à Lyon pour auditionner les responsables, Hélène Geoffroy estime que "la mise sous tutelle de la fédération" pourrait permettre de renouer "les liens de confiance entre socialistes du Rhône".