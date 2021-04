Visite de la maire de Vaulx-en-Velin sur le marché du Ramadan après 19h : l’opposition réclame sa démission

Mais, sans l’accord de la mairie, les participants ne respectent guère les gestes barrières, et encore moins le couvre-feu à 19h. Samedi soir, la maire PS Hélène Geoffroy s’est rendue sur place. Et comme le montre une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, il est 19h16 lorsque l’ancienne secrétaire d’Etat discute avec des Vaudais sur place.

De quoi agacer Christine Bertin, élue d’opposition. Dans un communiqué, cette dernière estime que Hélène Geoffroy a envoyé un mauvais signal : "C’est donc après 4 jours d’inaction que la maire a fait le tour du site. Espérons que ce n’était pas pour y faire ses courses. Espérons que c’était pour agir. Mais comment agir alors qu’elle a laissé la situation s’installer, perdurer, cautionnant et encourageant ainsi par son inaction le non-respect de la Loi autant des marchands que des clients ? Comment agir alors qu’elle-même vient sur le site en plein couvre-feu ?".

Christine Bertin attaque également la maire sur le fait qu’elle prépare activement le Congrès de Villeurbanne pour devenir premier secrétaire du PS : "Hélène Geoffroy, une fois de plus prouve par son inaction, son désintérêt pour notre ville".

Et à l’élue de conclure en demandant à ce que le préfet du Rhône "reprenne la main sur l’application de la loi à Vaulx-en-Velin et fasse respecter les lois du couvre-feu, les règles sanitaires, les règles sur le confinement et les lois sur les marchés forain. Quant à la maire Hélène Geoffroy, trop occupée par son avenir national et d’être première secrétaire du PS, nous demandons qu’elle démissionne".