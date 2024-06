"L’extrême-gauche qui essentialise" : nouvelles législatives, nouvelle fronde d’Hélène Geoffroy contre LFI

Depuis deux ans, son secrétaire d'Etat ayant débuté lors des dernières élections législatives, la maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy lutte contre le regroupement du PS sous l’étiquette NUPES.

La maire et ancienne ministre réitère aujourd’hui ses protestations, alors que de secondes élections législatives vont avoir lieu en deux ans. Dénonçant "les nostalgies de l’extrême-droite, d’un pays fantasmé monocolore blanc et chrétien" au travers d’une lettre ouverte, l’édile appelle ainsi son parti à ne pas suivre l’extrême-droite, mais pas non plus l’extrême gauche, puisque la première "rejette et exclue" quand la seconde "essentialise".

D’une façon plus subtile, Hélène Geoffroy refuse ainsi une nouvelle fois la proposition d’alliance de la gauche, au nouveau nom de Front Populaire, après "l’élection du 9 juin portée par Raphaël Glucksmann", qui a "rouvert l’espace de la raison, la volonté d’un destin commun". Mais sans LFI, et avec "les forces de gauche, des écologistes et des républicains".