La 1ère Secrétaire fédérale du PS du Rhône "félicite" Olivier Faure pour son élection à la tête du parti 

Les militants avaient le choix entre Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol. Et c’est finalement le candidat sortant Olivier Faure qui l’emporte avec 51% des voix au niveau national et près de 58% dans le Rhône. La 1ère Secrétaire fédérale du PS du Rhône, Christiane Constant, le "félicite pour cette victoire".

Alors que la victoire était revendiquée par les deux camps, Christiane Constant rappelle la légitimité de ces résultats. "Ces résultats sont issus de deux consultations démocratiques conduites dans chaque fédération, après débats, contrôles des lieux de vote, scrutins, dépouillements et validation par procès-verbaux signés par les mandataires des textes des 3 candidats".

"Dans ce brouhaha médiatique, nous gardons notre calme", lance-t-elle à ses militants, dans un communiqué. Avant d’ajouter : "Nous ne perdons jamais de vue notre enjeu politique majeur. Continuer sans relâche nos combats militants sur le terrain aux côtés des syndicats, des associations, des Françaises et des Français".