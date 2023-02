Hélène Geoffroy (PS) : "Enfin avoir une voix audible et claire, apporter des débouchés politiques"

Alors qu'elle rêvait de diriger le Parti socialiste pour l'éloigner de la France insoumise, Hélène Geoffroy a été battue lors du Congrès du PS. Pour la maire de Vaulx-en-Velin, "la ligne d'Olivier Faure a été minoritaire", ce qui ne donne pas un blanc-seing au premier secrétaire réélu. "Ce qui m'intéresse le plus, c'est travailler sur la rénovation du parti et sur des thématiques importantes comme l'Europe", indique l'élue, qui a "retrouvé la base militante qui avait voté pour moi au congrès de Villeurbanne".

Hélène Geoffroy espère que le PS aura "enfin une voix audible et claire" et pourra "apporter des débouchés politiques".

La vice-présidente de la Métropole de Lyon est aussi revenue sur son cumul des mandats, et sur le sondage de LyonMag sur la Ville de Lyon et Grégory Doucet. Selon elle, la Métropole est épargnée par la grogne car "Bruno Bernard est dans le respect des sensibilités qui composent sa majorité. Nous travaillons en bonne intelligence et avec efficacité, car les dossiers avancent".

00:00 PS avec Olivier Faure

01:30 Direction collégiale ?

03:14 Scores décevants d'Hélène Geoffroy

04:16 Loi immigration

08:20 Réforme des retraites

09:28 Assiduité au conseil métropolitain

11:31 Sondage LyonMag