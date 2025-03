Hélène Geoffroy appelle à un "Epinay II" pour le PS et ne veut pas entendre parler de primaire pour 2027

Une vision systématiquement balayée par celle d'Olivier Faure, qu'elle accuse de se ranger trop souvent derrière la France insoumise.

Mais alors que le torchon brûle entre le PS et Jean-Luc Mélenchon, la maire de Vaulx-en-Velin dévoile dans l'Opinion la ligne qu'elle portera cet été au prochain Congrès de son parti.

Selon Hélène Geoffroy, il faut "tout reprendre de fond en comble" : la question internationale, la valeur travail, le débat sur l'identité nationale...

Mais surtout, il faut d'ores et déjà acter qu'il y aura un candidat socialiste à l'élection présidentielle 2027 : "On ne va pas tergiverser pendant des mois et des mois pour savoir s'il y aura une primaire ou pas, pour essayer de savoir si le candidat sera socialiste, écologiste ou communiste".

Hélène Geoffroy espère donc que le Congrès de juin sera un "Epinay II", pour se détacher du "mantra" de l'union des gauches. D'autant qu'elle accuse Jean-Luc Mélenchon de chercher "à enfermer toute une partie de la population dans une essentialisation identitaire qui justifie une forme de séparatisme avec la République".

La maire de Vaulx-en-Velin et vice-présidente de la Métropole de Lyon conclut en indiquant ne pas "exclure d'être candidate à la fonction de Premier secrétaire" du PS.

Une prise de parole qui a déjà récolté des avis assez négatifs. L'ancien auteur des Guignols de l'Info, proche de Jean-Luc Mélenchon, tance la maire vaudaise sur son positionnement : "C'est pour un programme ? De gauche ? Un peu ? Beaucoup ? Pas trop ? Moyennement ? Hâte de lire ça... dans 15/20 ans".

Au niveau local, l'adjoint LFI au maire de Lyon Laurent Bosetti accuse Hélène Geoffroy de "rouvrir la guerre des gauches" et de "raviver une ligne sociale-libérale lourdement sanctionnée en 2017".