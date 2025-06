Cédric Van Styvendael : "Le PS veut être davantage présent dans la Métropole de Lyon"

Dans le Rhône comme dans le reste de la France, Olivier Faure est arrivé en tête dans le cadre du congrès du Parti socialiste.

"On a évité les crises de larmes et les insultes", se félicite Cédric Van Styvendael. "Le mandat d'Olivier Faure a été positif pour le PS. Le parti a repris une place centrale dans les discussions à gauche", selon le maire de Villeurbanne.

Le 25 juin, il y aura la désignation du chef de file des socialistes dans l'agglomération pour mener des discussions avec les partenaires. Cédric Van Styvendael est un possible candidat à ce titre, mais il officialisera sa position d'ici quelques jours.

"Il faut qu'on ait des forces politiques qui soient davantage représentées dans la majorité, que ce soit à Lyon ou dans la Métropole. Que le PS soit davantage présent", poursuit-il.

De plus en plus se dessine la possibilité d'une liste LFI au premier tour à Villeurbanne. "Il y aura un programme. Ceux qui ont envie de continuer continueront. Et ceux qui n'ont pas envie nous diront pourquoi. Chacun prendra ses responsabilités. (LFI candidat ?) Pour faire quoi ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire durant ce mandat ?", se défend l'édile socialiste.

00:00 Réélection d'Olivier Faure

03:15 Mandat de Bruno Bernard

06:05 Chef de file socialiste

08:25 Municipales 2026 à Villeurbanne

12:01 Second mandat plus apaisé ?

14:30 Attractivité de Villeurbanne

17:04 Jean-Michel Aulas