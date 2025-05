Pourquoi tout le monde déteste le PS

Aujourd’hui, il ne parle plus à personne — sauf parfois à la fachosphère. De trahison en reniement, il est devenu une coquille vide, un vestige du passé, un appareil sans âme ni colonne vertébrale. Et dans les quartiers populaires, il n’inspire plus que du dégoût, quand il ne suscite pas tout simplement l’oubli.

Prenez Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, ancienne secrétaire d’État de Manuel Valls, celui qui a glissé de la gauche au discours identitaire.

Geoffroy suit la même pente : rigidité autoritaire, mépris pour les mobilisations populaires. Dans sa ville, la jeunesse parle Palestine, dignité, antiracisme — elle répond par le silence ou le soupçon.

Le PS ne comprend plus rien aux jeunes, surtout ceux issus de l’immigration. Il les regarde avec crainte ou condescendance.

Et puis, il y a les anecdotes édifiantes. Comme ce Jeff Ariano, élu PS à Vénissieux, connu surtout pour ses dérapages en conseil municipal, expliquant à l’opposition qu’elle devait "manger ses excréments".

Voilà où en est tombé le débat au sein d’un parti censé porter la parole républicaine : des invectives de caniveau, des élus sans retenue, et personne pour s’en désolidariser. Ariano n’a même pas été exclu du PS. Preuve de la lâcheté d’un parti qui préfère conserver ses postes plutôt que de sauver son honneur.

Mais qui dirige encore ce PS local ? Personne ne sait.

Interrogez les militants ou les journalistes : personne n’est capable de citer le nom du responsable fédéral PS. Et pour cause : c’est un obscur conseiller d’opposition à la mairie de Caluire, sans réseau, sans influence, sans légitimité.

Même l’organigramme est devenu un secret honteux. Et ce n’est pas faute pour certains de tenter de faire illusion : à Lyon Mag, semaine après semaine, Romain Blachier se démène pour faire croire que son parti existe encore. Mais plus il crie, moins on l'entend.

Quant à cette jeunesse des banlieues qui avait cru, un temps, pouvoir intégrer les arcanes du PS, elle a été méthodiquement mise à l’écart. Des figures comme Lotfi Ben Khalifa à Vénissieux, qui tentaient de porter une parole ancrée, populaire, sincère, ont été étouffées, marginalisées, rendues invisibles.

Le message est clair : le PS ne veut pas de voix trop authentiques, trop réelles, trop proches du peuple. De plus, il a pour défaut de ne pas être une femme, on préfère cumuler : arabe et parité, c est qu'une seule place de perdu pour le politik bureau.

Alors oui, tout le monde déteste le PS. Parce qu’il n’est plus de gauche. Parce qu’il méprise ceux qui ne lui ressemblent pas. Parce qu’il préfère les appareils aux idées, les barons aux militants, la posture au courage.

Le PS, c’est le parti pour lequel mon père a voté, avec espoir.

C’est le parti qui m’indiffère, tant il a trahi tout ce qu’il prétendait être.

Et c’est le parti que ma fille déteste, viscéralement.

Comme dirait le philosophe Jean-Claude Van Damme : "Le PS, dans 10 ans, il aura disparu".

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux