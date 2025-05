Vaulx-en-Velin : exclu pour "conduite inappropriée", un ex-adjoint au maire saisit le tribunal administratif

Si le conseiller municipal de Vaulx-en-Velin saisit la juridiction pour contester le retrait de sa délégation d'adjoint à la Vie Citoyenne, son cas avait déjà été évoqué en 2017. Et pour cause, Ahmed Chekhab avait été maintenu à son poste malgré des propos antisémites tenus en 2014 à l'encontre du président d'un club d'athlétisme et qui avaient été enregistrés. L'opposition avait ensuite saisi le tribunal administratif pour obtenir son renvoi, sans succès.

Cette fois, les rôles sont donc inversés. Car Ahmed Chekhab ne digère pas d'avoir été destitué en novembre dernier par la maire PS Hélène Geoffroy.

Cette dernière n'avait pas souhaité agir suite aux propos antisémites de son adjoint, mais elle a pris la mouche en le voyant soutenir Abdelkader Lahmar, probable candidat LFI aux municipales 2026 à Vaulx-en-Velin et bien placé pour concurrencer la majorité socialiste sortante. Du moins, c'est ce que croient savoir nos confrères du Progrès.

Officiellement, Ahmed Chekhab a été écarté pour cause de "conduite inappropriée" et "manque d'implication".

Outre le rétablissement de son mandat d'adjoint, l'élu vaudais réclame à la Ville des indemnités au titre de son préjudice moral et financier.