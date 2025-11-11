Près de Lyon : en djellaba, il erre dans les rues du Mas du Taureau avec un katana

Dans le quartier sensible du Mas du Taureau, un individu en djellaba a erré dans les rues, armé d'un katana.

S'il n'a pas utilisé son sabre japonais contre des passants, il a rapidement été signalé aux autorités. La police l'a retrouvé et est parvenue à l'interpeller vers 10h30. Lors de son arrestation, il a dit "Allah Akbar".

Placé en garde à vue, il devra s'expliquer sur ses motivations. On ignore encore si le suspect souffre de troubles psychiatriques.

Mais la proximité des faits avec la date anniversaire du 13 novembre, qui marquera les 10 ans des attentats du Bataclan et des terrasses, interroge.