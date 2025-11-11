Faits Divers

Près de Lyon : en djellaba, il erre dans les rues du Mas du Taureau avec un katana

Scène inquiétante ce lundi matin à Vaulx-en-Velin.

Dans le quartier sensible du Mas du Taureau, un individu en djellaba a erré dans les rues, armé d'un katana.

S'il n'a pas utilisé son sabre japonais contre des passants, il a rapidement été signalé aux autorités. La police l'a retrouvé et est parvenue à l'interpeller vers 10h30. Lors de son arrestation, il a dit "Allah Akbar".

Placé en garde à vue, il devra s'expliquer sur ses motivations. On ignore encore si le suspect souffre de troubles psychiatriques.

Mais la proximité des faits avec la date anniversaire du 13 novembre, qui marquera les 10 ans des attentats du Bataclan et des terrasses, interroge.

Vaulx-en-Velin

oui-oui le 11/11/2025 à 11:28
vous l'avez bien cherché a écrit le 11/11/2025 à 11h10

Moi, je retiens surtout qu'il a déclaré ne pas se sentir responsable! Je lui répondrai pas de tournage de clip, pas d'incendie!
Au fait, tout était filmé mais aucune interpellation
Mais vous servez a quoi les préfets, nunez et compagnie?
Vous avez pas compris que les Français en ont plein le cul
En 2027, vous allez nous ressortir votre discours " c'est un vote de protestation "
Il est trop tard, 40 ans que vous parlez et que vous n'agissez pas
ça suffit

" Au fait, tout était filmé mais aucune interpellation ".

Les quartiers font peurs. La France est gangrènée. Ils sont nombreux, ils sont partout, ils ont des kalachs.
Les gouvernants feront semblant d' agir en faisant de la rénovation urbaine.

‎ Libriste‎ ‎ le 11/11/2025 à 11:12

Dans le milieu du Cosplay, les armes sont des répliques en mousse qui ressemble à s'y méprendre à des vrai.
Renseigner vous avant de critiquer.
De plus les "katanas" vendus lors de la Japan Touch ne sont que décoratif car leur alliage ne permet pas d'être affuter.
Il sera condamné à 500e d'amende sûrement article 475-1, pour compléter les caisses de l'état.
Bof, rien de grave.
Pas d'attitude agressive, pas d'ostentation de l'arme.
Il l'a tout simplement transporté jusque chez lui.

Confusion Idéologique le 11/11/2025 à 11:10
LA CHOUCROUTE a écrit le 11/11/2025 à 10h23

Franchement à lyonmag vous n’êtes vraiment pas inspiré ! Il y’a beaucoup mieux à écrire comme article. Comme la terrible aventure de ce chiwawa happé par un Escalator à la gare de la part Dieu . OUI JE SAIS, ET LA CHOUCROUTE !

Les chiens ne menacent pas les gens avec un katana en criant ""Allah Akbar", ne confondez pas un fait divers avec un fait de société, posture ? Aveuglement ? Les deux ?

vous l'avez bien cherché le 11/11/2025 à 11:10
10% a écrit le 11/11/2025 à 10h56

Comme les incendiaires de Rillieux-la-Pape : le rappeur en carton a écrit sur ses zéro sociaux qu’ils étaient partis depuis plusieurs heures quand le feu s’est déclaré, ce qui est évidemment démenti par les vidéos. Évidemment, lui et ses potes rouleurs de mécaniques se sont cassés en laissant les victimes dans la m. qu’ils avaient provoquée.

Des vrais bonhommes, courageux et avec un sens de l’honneur !

Les 10% qui pourrissent la vie du quartier. D’autres se sont au contraire portés au secours des victimes.

Moi, je retiens surtout qu'il a déclaré ne pas se sentir responsable! Je lui répondrai pas de tournage de clip, pas d'incendie!
Au fait, tout était filmé mais aucune interpellation
Mais vous servez a quoi les préfets, nunez et compagnie?
Vous avez pas compris que les Français en ont plein le cul
En 2027, vous allez nous ressortir votre discours " c'est un vote de protestation "
Il est trop tard, 40 ans que vous parlez et que vous n'agissez pas
ça suffit

SwordForce le 11/11/2025 à 11:06

Vivre ensemble, intégration réussie, respect des valeurs de la République, assimilation, toussa...

Des lâches irrecuperables le 11/11/2025 à 11:03

Certains commémorent à leur façon l’anniversaire de la tuerie du Bataclan !

10% le 11/11/2025 à 10:56
GLOUGLOU 1er a écrit le 11/11/2025 à 10h25

En hommage aux traditions il devait se faire harakiri mais ce genre d'individu n'a pas honneur.

Comme les incendiaires de Rillieux-la-Pape : le rappeur en carton a écrit sur ses zéro sociaux qu’ils étaient partis depuis plusieurs heures quand le feu s’est déclaré, ce qui est évidemment démenti par les vidéos. Évidemment, lui et ses potes rouleurs de mécaniques se sont cassés en laissant les victimes dans la m. qu’ils avaient provoquée.

Des vrais bonhommes, courageux et avec un sens de l’honneur !

Les 10% qui pourrissent la vie du quartier. D’autres se sont au contraire portés au secours des victimes.

j aime lyon le 11/11/2025 à 10:43

commentaire qui sert à prévenir que les Escalators doivent être pris avec précaution …autant pour les chiens que pour les enfants …stupide réflexion ….

GLOUGLOU 1er le 11/11/2025 à 10:25

En hommage aux traditions il devait se faire harakiri mais ce genre d'individu n'a pas honneur.

LA CHOUCROUTE le 11/11/2025 à 10:23

Franchement à lyonmag vous n’êtes vraiment pas inspiré ! Il y’a beaucoup mieux à écrire comme article. Comme la terrible aventure de ce chiwawa happé par un Escalator à la gare de la part Dieu . OUI JE SAIS, ET LA CHOUCROUTE !

