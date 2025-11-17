Suspendu par les Verts, cet élu de la Métropole de Lyon rebondit chez Aymeric Caron

De quoi donner des migraines aux écologistes qui l'avaient suspendu pour six mois en début d'année et lui avaient interdit de prendre la parole au conseil métropolitain où il siège. Et pour cause, Richard Marion, par ailleurs conseiller municipal de Vaulx-en-Velin, était jugé trop virulent à l'encontre de la maire PS Hélène Geoffroy, également vice-présidente au sein de la majorité de Bruno Bernard.
A quelques mois du premier tour des scrutins de 2026, le voici qui rebondit chez Aymeric Caron.
"En 2020, en seulement trois mois, Richard a su construire et mener à Vaulx-en-Velin une liste citoyenne de 44 personnes. Nous avons donc pleinement confiance en ses qualités de chef de file et sommes convaincus qu’il saura remplir sa mission pour la REV à l’occasion des élections municipales et métropolitaines de 2026", se félicite le parti.
L’élu écologiste Richard Marion rejoint la REV et devient notre chef de file à Lyon pour les élections municipales et métropolitaines. Nous sommes très heureux de l’accueillir. https://t.co/qa7jyIO9v8— Aymeric Caron (@CaronAymericoff) November 15, 2025
Pas question pour Richard Marion de partir en dissidence, l'élu appelle de ses vœux à "un accord rassemblant la gauche", y compris à Vaulx-en-Velin. Et c'est donc à lui de négocier avec ses anciens camarades, ceux qui l'avaient mis au ban du groupe écologiste à la Métropole de Lyon. Ou bien de se rapprocher plutôt de la France insoumise d'Abdelkader Lahmar et Anaïs Belouassa-Cherifi.
Pour compléter ce que vous dites et qui est juste, au second tour Richard Marion a voulu fusionner avec la liste d'Hélène Geoffroy pour un poste d'adjoint avec son copain écologiste Abdallah Slimani pousser par l'accord avec les écologistes pour prendre la métropole. C'est face au tollé et aux menaces de 95% des membres de la liste qu'il a dû renoncé.Signaler Répondre
Il faut rappeler qu'Hélène Geoffroy est PS mais que sa municipalité est composé d'élus de droite, d'extrème droite et de macroniste.
En effet, je pense comme vous qu'il n'y a pas de place pour une liste menée par Richard Marion et qu'il ira vers le plus offrant entre LFI et les écologistes et que ce sera vraisemblablement LFI avec Abdelkader Lahmar qui a ses chances.
Est-ce que les journalistes vont gratter un peu sous la couche avant de pondre un article.
C'est Philippe Zittoun un élu d'opposition de vaulx-en-velin qui a composé la liste des dernières municipales pour mettre un grain de sable dans les rouages de Geoffroy.
Marion n'a fait que comploter pour prendre la tête de liste au détriment de Catherine Creuze.
Il est détesté localement et ne sera pas en mesure de créer une propre liste, il ira se vendre à LFI pour une place puis vers ses anciens copains si il y a un coup à faire.
Toute la politique que l'on déteste de la part de ses élus qui ne pensent pas à aller travailler mais occuper un poste rémunéré.
