Suspendu par les Verts, cet élu de la Métropole de Lyon rebondit chez Aymeric Caron

De quoi donner des migraines aux écologistes qui l'avaient suspendu pour six mois en début d'année et lui avaient interdit de prendre la parole au conseil métropolitain où il siège. Et pour cause, Richard Marion, par ailleurs conseiller municipal de Vaulx-en-Velin, était jugé trop virulent à l'encontre de la maire PS Hélène Geoffroy, également vice-présidente au sein de la majorité de Bruno Bernard.

A quelques mois du premier tour des scrutins de 2026, le voici qui rebondit chez Aymeric Caron.

"En 2020, en seulement trois mois, Richard a su construire et mener à Vaulx-en-Velin une liste citoyenne de 44 personnes. Nous avons donc pleinement confiance en ses qualités de chef de file et sommes convaincus qu’il saura remplir sa mission pour la REV à l’occasion des élections municipales et métropolitaines de 2026", se félicite le parti.

L’élu écologiste Richard Marion rejoint la REV et devient notre chef de file à Lyon pour les élections municipales et métropolitaines. Nous sommes très heureux de l’accueillir. https://t.co/qa7jyIO9v8 — Aymeric Caron (@CaronAymericoff) November 15, 2025

Pas question pour Richard Marion de partir en dissidence, l'élu appelle de ses vœux à "un accord rassemblant la gauche", y compris à Vaulx-en-Velin. Et c'est donc à lui de négocier avec ses anciens camarades, ceux qui l'avaient mis au ban du groupe écologiste à la Métropole de Lyon. Ou bien de se rapprocher plutôt de la France insoumise d'Abdelkader Lahmar et Anaïs Belouassa-Cherifi.