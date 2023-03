Christiane Constant s'enfonce avec ses "macaques" qui seraient une référence à la mythologie indienne

C'est dans un petit café, situé proche de la Guillotière que l'ex-première secrétaire de la fédération du PS du Rhône a tenu à s'exprimer sur la polémique qui s'est déclenchée vendredi dernier.

Pour rappel, après sa réélection jeudi dernier, Christiane Constant avait envoyé un message sur une boucle privée WhatsApp le lendemain matin, célébrant sa victoire en disant :"J’ai dormi 3 heures, mais on a gagné. On va se faire une fête… du tonnerre de Zeus. On a éliminé tous ces macaques." Des propos révélés par LyonMag et qui avaient créé la polémique. Certains y voyaient une allusion raciste.

Après une tempête médiatique, Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste avait annoncé sa suspension le lendemain

Après 5 jours de silence, Christiane Constant a souhaité mettre au clair ses propos via une conférence de presse dans le café le Mistral dans le 3e arrondissement de Lyon en cette journée internationale des droits des femmes.

Elle a d'abord dénoncé "un harcèlement moral d'une extrême violence" à son encontre au sein même du PS. Un harcèlement qui aurait commencé à sa prise de position à la tête de la fédération du PS du Rhône en 2021. Et qui se serait particulièrement intensifié au moment de la révélation de son message, ce qui explique selon elle son mutisme jusqu’à ce jour. "J'étais bouleversée. Ce mercredi, c'est la première fois que je sors de chez moi," lance-t-elle.

Pour clarifier son emploi du terme "macaque", Christiane Constant évoque une référence mythologique contre une opposition qui l'a "moquée, disqualifiée". Elle dénonce surtout "les agressions verbales et les insultes violentes" qu'elle a subi pendant cette campagne. C'est dans ces conditions, qu'elle aurait qualifié ses opposants de "macaques", comme dans la mythologie indienne, où trois petits singes se cachent les yeux, les oreilles et la bouche pour ne pas voir, entendre et dire le Mal. Elle avait effectivement utilisé ses emojis pour ponctuer son message.

"Je ne suis pas raciste, je le suis tellement peu que je n'ai jamais imaginé qu'on puisse détourner le message que j'ai adressé dans un groupe privé", poursuit la socialiste, "dupée mais pas dupe".

"Il ne fallait pas s'attaquer à Christiane Constant"

Lâchée par le PS national mais aussi par les représentants locaux comme Cédric Van Styvendael ou Sandrine Runel, Christiane Constant a pu compter sur la présence de soutiens à cette conférence de presse. Des militants qui font front avec leur première secrétaire. Au moment de se demander qui avait bien pu faire fuiter ce message, des "Judas" ont fusé parmi la dizaine de personnes présentes.

"Certains avaient un intérêt à la faire tomber" selon eux. Christiane Constant dit avoir complété un dossier et est prête à lancer des procédures judiciaires contre les personnes qui l'ont ciblée.

"Le droit est pour moi" a-t-elle répété plusieurs fois, "il ne fallait pas s'attaquer à Christiane Constant."

L'ambiance était pesante jusqu'au bout de cette conférence de presse pas comme les autres. Tellement pesante qu’après la prise de parole de Christiane Constant, un de ses soutiens a interpellé les journalistes, leur demandant de s'expliquer, devant tout le monde, sur les motivations qui les ont poussés à écrire sur cette affaire.

C.R.