Anne Brugnera (Ensemble!) : "Notre majorité reste la majorité, largement"

Dimanche soir, Anne Brugnera a été réélue députée de la 4e circonscription du Rhône, en battant facilement son adversaire NUPES. La parlementaire se félicite de son score "nettement meilleur que celui que j'avais prévu", ainsi que du taux de participation de 56%. Pour elle, c'est le fruit "à la fois le choix d'un projet et le résultat de mon implantation".

Dans le Rhône, la majorité présidentielle a perdu 5 députés par rapport en 2017. "Alexandre Vincendet (élu dans la 7e circonscription ndlr), je ne sais pas si on peut encore le qualifier de LR", tempère Anne Brugnera. "On a fait une très belle campagne. Sur Lyon, on est en tête, avec plus de 4000 voix d'avance sur la NUPES. La relève est là", promet-elle.

Plusieurs cadres d'Ensemble ont été battus, comme le président de l'Assemblée Richard Ferrand, ou encore les présidents de groupe Renaissance et MoDem Christophe Castaner et Patrick Mignola. "Ce qui est sûr, c'est que notre majorité reste la majorité, largement. Notre travail maintenant, c'est trouver comment avancer sur les priorités des Français dans cette configuration-là", conclut Anne Brugnera.

00:00 Réélection comme députée

01:41 Ensemble! dans le Rhône

03:08 Rassemblement national

05:06 Opposition à la NUPES

05:57 Majorité relative à l'Assemblée

07:38 Elisabeth Borne

07:50 Damien Abad

08:40 Dissolution à venir ?

09:19 LR dans l'opposition