Législatives dans le Rhône : le suppléant d’une candidate NUPES entendu par la gendarmerie pour des dégradations à la craie

Le militant insoumis et membre éminent des Gilets jaunes du Rhône a vu son domicile être perquisitionné avant d’être convoqué à la gendarmerie de Brignais.

Son tort selon lui ? Avoir dégradé l’espace public à Chaponost lors de la récente campagne des élections législatives.

Suppléant de la candidate NUPES Michèle Edery dans la 10e circonscription du Rhône, il avait tracé des "V", symbole de la NUPES, sur des trottoirs à l’aide d’une craie.

"On perquisitionne mon domicile pour trouver de la craie, une absurdité telle que les journalistes qui me contactent peinent à y croire. Je ne suis pas un bandit, je ne suis pas un violent. On devrait me traiter, comme tout citoyen, avec plus de respect", a réagi Warren Dalle sur les réseaux sociaux.

En attirant l’attention sur sa mésaventure, l’insoumis a reçu de nombreux soutiens, à commencer par celui de Jean-Luc Mélenchon.

Mais aussi du Parti de gauche du Rhône et de la France Insoumise de la 10e circo dans un communiqué commun : "Nous exigeons l’abandon de poursuites iniques pour un préjudice inexistant (les inscriptions à la craie, biodégradables, ont été effacées avec les premières pluies) et le classement sans suite de cette affaire. (Nous demandons au procureur de la république des explications sur la disproportion entre cette perquisition et son inaction face aux agissements des identitaires sur le département). Nous apportons tout notre soutien à Warren Dalle comme aux autres militantes et militants politiques et syndicaux injustement harcelés par l’appareil d’état. Nous réaffirmons notre engagement pour une justice populaire, rendue au nom du peuple et non pas d’intérêts partisans. Au niveau national comme au niveau local, il est temps que cessent le Lawfare et l’instrumentalisation des moyens de la justice et de la police".