Les quatre députés NUPES du Rhône demandent l’arrêt des poursuites contre Warren Dalle et ses dessins à la craie

Marie-Charlotte Garin, Hubert Julien-Laferrière, Gabriel Amard et Idir Boumertit ont décidé que ce serait pour dénoncer les poursuites engagées contre Warren Dalle. Cet ancien Gilet jaune fut le suppléant de la candidate NUPES Michèle Edery dans la 10e circonscription du Rhône lors des dernières élections législatives. Et il avait reçu la visite des gendarmes à son domicile de Brignais début juillet pour une perquisition qui visait à retrouver la craie qu’il avait utilisé pour tracer sur le sol le symbole V de la NUPES durant la campagne.

Les quatre parlementaires évoquent une "cabale" et se félicitent qu’une pétition en ligne lancée pour soutenir Warren Dalle aient recueilli un peu plus de 1000 signatures.

"La démesure totale des plaintes (déposées par les mairies de Brignais et Chaponost ndlr) a poussé le procureur à requalifier à la baisse les faits reprochés en "dégradation légère d’un objet public à l’aide de sigles et dessins" et non plus en "détérioration d’un bien culturel". Ainsi, nous ne comprendrions pas que la procédure et les poursuites soient malgré tout maintenues, sauf à y voir une volonté d’humilier ou d’intimider pour des motifs qui dans les faits seraient uniquement politiques", poursuit le quatuor.

Les députés des 2e, 3e, 6e et 14e circonscriptions du Rhône concluent en demandant "l’annulation pure et simple des poursuites" contre Warren Dalle. Ce dernier s’était expliqué sur son tag dans une interview au Média : "Je ne ne considère pas avoir dégradé du service public, je considère que j’ai fait un service civique (…) pour amener les gens à voter".