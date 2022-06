Lyon : Renaissance dénonce l’affichage sauvage de la NUPES

"C’est en toute impunité que fleurissent sauvagement, depuis des mois, des milliers d’affiches et autocollants à l’effigie de Jean-Luc Mélenchon et ses candidats sur les murs, feu tricolores, panneaux de signalisation, silos à verre, bancs etc." explique la référente du parti présidentiel Sarah Peillon.

Dans un communiqué, le parti explique que la plupart des candidats avaient respecté les espaces dédiés (affichage officiel et panneaux d’affichage libre de la Ville de Lyon). Les candidats de la NUPES ont choisi "d’enfreindre sciemment et massivement les règles les plus élémentaires et notre collectivité."

Pour eux, ni le Président de la Métropole et du Sytral, ni le maire de Lyon, prétendument attachés à la réduction de la publicité dans l’espace public, n’ont eu la moindre expression pour condamner cette pollution visuelle. De plus, aucune entreprise de nettoyage de vaste envergure ne semble non plus avoir été lancée d’après Renaissance.

Ils demandent à la majorité écologiste de procéder au nettoyage massif de cette pollution illégale et de facturer cette opération à la NUPES et à ses candidats.