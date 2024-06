Législatives : Renaissance investit huit candidats dans le Rhône

Pour ces législatives consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale, plusieurs parlementaires sont en danger et rares sont les candidats à pouvoir prétendre l'emporter.

Ce vendredi, Renaissance a indiqué avoir investi 8 candidats sur les 14 circonscriptions du département. La 7e est laissée à Alexandre Vincendet (Horizons), et la 5e et la 12e aux MoDem Blandine Brocard et Cyrille Isaac-Sibille.

Dans la 3e circo, Clara Eynault-Lassalle remplace la patronne de Renaissance Sarah Peillon. Dans la 9e circonscription, Antoine Laurent a obtenu l'investiture qu'il avait réclamé en 2022 avant de devoir s'effacer devant le parachutage d'Ambroise Méjean. Et dans la 14e, c'est le vénissian Ludovic Almeras qui candidatera.

Quid de la 2e circonscription de Lyon où s'est déclaré Loïc Terrenes, qui était le candidat officiel de la Macronie en 2022 ? Pas d'informations complémentaires n'ont été données concernant la 6e circonscription, et la 8e.

1ère circonscription : Thomas Rudigoz

3ème circonscription : Clara Eynault-Lassalle

4ème circonscription : Anne Brugnera

9ème circonscription : Antoine Laurent

10ème circonscription : Thomas Gassilloud

11ème circonscription : Jean-Luc Fugit

13ème circonscription : Sarah Tanzilli

14ème circonscription : Ludovic Almeras