Hausses des tarifs TCL en 2025 et 2026 : Renaissance exige un moratoire

En effet, le président du Sytral considérait que pouvoir circuler plus loin en transports en commun (les Cars du Rhône et les bus Libellule de Villefranche intègrent le réseau TCL ndlr) était un gain.

Pour Renaissance Rhône, ces augmentations "apparaissent en décalage avec les priorités des habitants" de la Métropole de Lyon.

Selon Sarah Peillon, présidente de la section rhodanienne du parti présidentiel, les usagers des TCL "ne doivent pas payer davantage pour un service qui peine à répondre à leurs attentes". "La transition écologique nécessite un réseau abordable et fiable pour encourager son utilisation. Or, la qualité du service continue de se détériorer ( pannes et arrêts à répétition, baisse de la fréquence de certaines lignes de bus, accessibilité détériorée, etc.), diminuant l’attractivité des TCL", regrette-t-elle dans un communiqué.

Renaissance exige donc "un moratoire immédiat sur les hausses tarifaires" ainsi qu'un plan "concret" d'amélioration du service TCL.