Les tarifs TCL augmenteront en 2025 et en 2026 : "Plus de 95% des usagers sont gagnants" jure Bruno Bernard

A compter du 1er septembre 2025, les usagers des réseaux Libellule de Villefranche-sur-Saône et Cars du Rhône voyageront sur le même réseau que les Grands Lyonnais, à savoir les TCL.

La tarification sera aussi unifiée, et le système de billettique sera mutualisé.

Cinq zones tarifaires ont été créées et entreront en vigueur à l'automne prochaine. "Avec cette nouvelle tarification, plus de 95% des usagers actuels sont gagnants, soit par une baisse du coût soit par une extension du périmètre de déplacement", glisse Bruno Bernard, président du Sytral.

Pourtant les tarifs TCL vont augmenter au 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2026. Pour les Lyonnais, le ticket unité va ainsi passer cet hiver de 2 euro à 2,10 euros. Le carnet de 10 tickets passera de 19,50 euros à 20 euros. Le ticket 24 heures évoluera de 6,70 euros à 6,90 euros...

Et les abonnements ne sont pas en reste. Le plus prisé, le 26-64 ans mensuel, sera à 74,10 euros au 1er janvier 2025, contre 72,60 euros aujourd'hui. L'abonnement 65 ans et plus augmentera de 36,30 euros à 37 euros. Par contre, le Sytral ne touchera pas aux abonnements étudiants et 18-25 ans. Du moins pas avant 2026, avec un euro de hausse programmé dans deux ans.

Attention, les tarifs du RhônExpress augmenteront aussi. L'aller-simple (15,20 euros sur Internet, 16,70 euros au distributeur) basculera à 16 euros sur Internet, 17,10 euros au distributeur. Et l'aller-retour (26,70 euros sur Internet, 29,10 au distributeur) passera à 28 euros sur Internet et 29,80 au distributeur... Et le Sytral annonce même les hausses de 2026, puisque les aller-simple passeront à 16,30 euros (Internet) et 17,40 (distributeur), et les aller-retour à 28,50 (Internet) et 30,30 euros (distributeur).

Des zones qui noient le poisson ?

Alors comment Bruno Bernard peut-il estimer que plus de 95% des abonnés seront "gagnants" ? L'écologiste se base sur les tarifs qui seront proposés au 1er septembre 2025, en partant du principe que les usagers voudront passer d'une zone à l'autre. "Les usagers actuels du réseau TCL bénéficieront en effet d’un périmètre élargi à tarif équivalent tandis que plus de 80% des scolaires du réseau Cars du Rhône verront le tarif de leur abonnement baisser jusqu’à -50%. Les usagers du réseau Libellule bénéficieront quant à eux d’un périmètre de desserte étendu", explicite le vice-président Jean-Charles Kohlhaas.

En effet, aujourd'hui, voyager en transports en commun de Saint-Symphorien-sur-Coise ou de Belleville-en-Beaujolais jusqu'à la place Bellecour coûte cher puisqu'il faut acheter des tickets différents. Demain, des tarifs spéciaux interzones bénéficieront grandement à ceux qui traversent le département en bus ou en car. Par ailleurs, la tarification solidaire des TCL s'appliqueront partout, avec la gratuité pour les enfants de moins de 10 ans et les personnes aux faibles revenus.

Un voyage permettant de traverser n'importe quelle zone du Rhône vous coûtera au 1er septembre 2025 la modique somme de 3,70 euros. Et l'abonnement mensuel 26-64 ans couvrant les cinq zones sera fixé à 90 euros.

Au 1er septembre 2025 (à la mise en service du réseau unifié) :



[image or embed] — SYTRAL Mobilités (@sytralmobilites.bsky.social) 21 novembre 2024 à 15:30 En 2026, le Sytral raisonnera donc en termes de zones. La zone 1, représentant le territoire de la Métropole de Lyon (sans Quincieux, Lissieu, Genay, La-Tour-de-Salvagny, Marcy-l'Etoile, Jonage, Grigny, Charly, Vernaison et Givors reléguées en zone 2), est évidemment la plus "chère" et sera exclue des abonnements les plus abordables. Les usagers seront donc obligés de souscrire d'ici deux ans à l'abonnement "Zones 1+2" ou "Toutes zones" pour voyager dans l'agglomération lyonnaise. Et, surprise, les abonnements augmenteront en 2026. Le 26-64 ans mensuel sera à 75,90 euros, contre 74,10 euros en 2025.

Le ticket unique ne bougera pas en 2026. Par contre le ticket de 10 voyages augmentera de 20 à 20,50 euros, et le pass 24 heures de 6,90 à 7,10 euros.

Les mauvaises langues diront donc que les Grands Lyonnais payeront plus cher pour permettre au reste des Rhodaniens de voyager plus facilement en transports en commun.

"SYTRAL Mobilités n’échappe pas à cette réalité qui touche l’ensemble des réseaux de transports en commun en France. Pour poursuivre notre mission essentielle de développement des transports publics, nous sommes contraints de faire évoluer les tarifs de certains titres du réseau TCL actuel. Nous avons cependant fait le choix de ne pas augmenter les tarifs des réseaux Libellule et Cars du Rhône au 1er janvier 2025 en cohérence avec la mise en place de la tarification unifiée en septembre 2025", admet Bruno Bernard.