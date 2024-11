Le bloc central rassemblé à Lyon et dans le Rhône pour 2026, les Républicains espérés

Cette semaine, Renaissance, Horizons, le MoDem et le Parti Radical ont décidé de se rassembler en vue des élections locales de 2026 dans le Rhône et la Métropole de Lyon.

Une réponse faite au Nouveau Front Populaire, car les différents partis de ce bloc central sont persuadés que la victoire passera par "une large coalition".

"Nous voulons proposer une alternative aux habitants du Rhône, de la Métropole et de la ville de Lyon, sensibles aux enjeux environnementaux, de déplacement, de sécurité, d'attractivité économique et commerciale, de culture et de solidarité", écrivent Sarah Peillon (Renaissance), Emmanuel Hamelin (Horizons), François-Xavier Pénicaud (MoDem) et Bernard Fialaire (Parti Radical).

Le camp macroniste désormais réuni et prêt à construire un programme début 2025, la main est désormais tendue vers les Républicains. Mais aussi à la société civile et à "tous ceux qui souhaitent construire un projet d'intérêt général au service de nos concitoyens, en dehors des sensibilités partisanes ou des ambitions personnelles".

La droite lyonnaise répondra-t-elle à cette proposition d'alliance face aux Verts ? Difficile pour le moment d'acter quoi que ce soit chez les Républicains, puisque les candidats n'ont pas encore été désignés officiellement par le parti, que ce soit à Lyon ou pour la Métropole.