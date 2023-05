Sarah Peillon (Renaissance) : "Pas d'alliance possible avec la droite de Laurent Wauquiez"

Renaissance est en cours de structuration dans le Rhône. Sa présidente, Sarah Peillon, espère que le parti présidentiel "s'installe durablement dans le paysage lyonnais". Pour cela, des élections internes sont prévues début juin pour installer des comités locaux dans les communes et arrondissements.

Sarah Peillon s'attaque aussi aux écologistes lyonnais, qui ont "plus d'idéologie que de pragmatisme dans leurs pratiques".

La semaine dernière dans une interview au Point, Laurent Wauquiez évoquait la politique d'Emmanuel Macron et ne se montrait pas très critique. Ce qui n'empêche pas Renaissance de dénoncer ses coupes de subventions aux institutions culturelles : "On arrose les territoires qui méritent sur des critères qui nous échappent. On supprime de façon très brutale et autoritaire parce que son directeur a osé dire qu'il n'était pas d'accord avec la politique de Laurent Wauquiez", indique Sarah Peillon.

"Il sait qu'il doit avoir un propos modéré pour une partie de son camp. Mais il n'y a pas d'alliance possible avec la droite de Laurent Wauquiez. Il fait partie d'une droite très radicale dont on ne partage pas les valeurs", conclut-elle.

