La députée Marie-Charlotte Garin et la désobéissance civile : Renaissance dénonce une "attitude irresponsable"

La députée EELV du Rhône a évoqué plusieurs sujets d’actualité, et a fait un focus sur la désobéissance civile.

Devant une quarantaine de personnes, elle a fait intervenir des membres de Dernière Rénovation et d’Alternatiba, bien connus pour leurs actions coup-de-poing pour alerter sur la crise climatique.

Pour Renaissance Rhône, cette réunion "dans l’enceinte de la maison commune, symbole de notre République" relève d’une "attitude irresponsable" de Marie-Charlotte Garin.

"Quand on prétend faire la loi, il faut commencer par la respecter. Quand on prétend donner des leçons, il faut accepter l’Etat de droit. Quand on représente la République, on en respecte les fondements", s’agace la section rhodanienne du parti présidentiel dans un communiqué.

Renaissance accuse ainsi la parlementaire de la 3e circonscription du Rhône de "défiler chaque semaine en connaissant ces actes (les dégradations ndlr), sans apporter son soutien aux commerçants touchés semaine après semaine" et même d’avoir "participé à ces dégradations de commerces dans sa propre circonscription en apposant sur la vitre d’un établissement ses affiches, en dépité des règles sur l’affichage sauvage".

Pour rappel, la dirigeante de Renaissance Rhône Sarah Peillon était opposée à Marie-Charlotte Garin au premier et au second tours des élections législatives. Aujourd’hui, elle demande à celle qui l’avait emporté à "montrer son soutien sans condition aux victimes de ces violences avant de s’allier aux représentants du désordre".