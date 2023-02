Villeurbanne : réunion publique de la NUPES contre la réforme des retraites ce vendredi

Ce projet du gouvernement fait couler beaucoup d’encre, c’est le moins que l’on puisse dire.

Pour construire un "projet alternatif", plusieurs élus seront présents à Villeurbanne pour tenter "d’obtenir le retrait de la réforme".

Introduit par le député LFI du Rhône Gabriel Amard, l’évènement se déroulera en présence du maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael. Parmi les intervenants de cette réunion publique, on retrouvera Marie-Charlotte Garin, députée EELV du Rhône ; Manon Aubry, députée européenne LFI ; Eliane Assassi, présidente du groupe communiste au Sénat ; Olivier Faure, premier secrétaire du PS et Arash Saeidi, co-coordinateur de Génération.s.

La NUPES est évidemment opposée "totalement à cette réforme injuste et sans aucune nécessité". Pour les élus, il est essentiel de garder le format actuel du système de retraite par répartition. Mais surtout, cette réforme va poser de sérieux problèmes : "Elle va accroitre les inégalités déjà existantes et, même si tous les salariés seront concernés, elle impactera plus particulièrement les plus précaires."

Cette réunion villeurbannaise intervient également la veille d’une nouvelle journée nationale de mobilisation contre le recul de la retraite à 64 ans. Ce mardi, entre 757 000 et deux millions de personnes ont manifesté en France et environ 10 700 et 30 000 ont défilé à Lyon.