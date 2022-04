Marie-Charlotte Garin (EELV) : "J'irai voter Emmanuel Macron, sans approbation, sans illusion"

A quelques jours du second tour de la présidentielle, il y a à Lyon une "inquiétude chez les écologistes de la vraie probabilité d'avoir Marine Le Pen au pouvoir" selon Marie-Charlotte Garin. La directrice de cabinet de la maire du 5e arrondissement, candidate aux élections législatives est donc claire sur ce qu'elle fera dimanche : "J'irai voter Emmanuel Macron, sans approbation, sans illusion. Mais de manière assez franche".

"L'enjeu, ce sera le 3e tour et d'envoyer des députés de résistance face à Emmanuel Macron, pour qu'il n'ait pas un seing-blanc durant son quinquennat", poursuit Marie-Charlotte Garin, qui reconnaît que le "Tous sauf Macron, c'est une musique que j'entends et que je peux comprendre".

"La gauche écologiste a la responsabilité de convaincre de faire barrage à l'extrême-droite".

"Pendant ce quinquennat, l'adversaire ce n'était pas la gauche, pas le féminisme, pas les woke. L'ennemi c'était bien l'extrême-droite qui arrivait masquée", critique celle qui rêve de devenir députée de la 3e circonscription du Rhône.

Après le mauvais score de Yannick Jadot au premier tour, "tout le monde est prêt à faire un bilan chez EELV" selon elle.

Marie-Charlotte Garin sait aussi que dans le camp de Jean-Luc Mélenchon, on a la critique facile sur les Verts, les socialistes et les communistes. "A titre personnel, je veux bien présenter des excuses aux camarades et à la France insoumise. Mais c'est le jeu en politique", répond-elle.

Quant aux législatives, elle estime que l'union de la gauche est fondamentale : "Le fonctionnement de la majorité à Lyon peut être exemplaire, pour montrer qu'on sait tous travailler ensemble et que ça se passe bien. (...) On est absolument prêt à sacrifier des candidats car l'intérêt collectif prime sur nos intérêts individuels".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Entre-deux tours

00:52 Abstention chez LFI

01:27 Electeurs de gauche indécis

02:02 Promesses écolos de Macron

02:45 Débat Macron-Le Pen

03:15 Parcours personnel

04:11 Macron vs. féminisme

05:22 Sandrine Rousseau

05:58 Bilan chez EELV

06:56 Attaques envers Mélenchon

08:28 Négociations à gauche

10:18 Circonscriptions sacrifiées

11:24 Bilan de Jean-Louis Touraine