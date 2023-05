Piétonnisation de la Presqu'île de Lyon : Renaissance demande aux Verts "d'entendre l'inquiétude des habitants"

Récemment, Métropole et Ville de Lyon ont présenté la Presqu'île à vivre, qui doit accentuer la piétonnisation du centre-ville, et notamment la fermeture aux voitures de la rue Grenette.

Pour Sarah Peillon, référérente de Renaissance Rhône, la Presqu'île à Vivre a encore trop de questions importantes non répondues. "La Métropole et la Ville de Lyon doivent entendre l'inquiétude des habitants et des commerçants", indique-t-elle dans un communiqué de presse.

Le parti présidentiel estime que "les évolutions envisagées entraîneront ainsi une dégradation des correspondances et de la multimodalité, ainsi qu'un allongement des trajets. Le développement de modes doux ne peut se faire au détriment des transports collectifs".

Puisque des habitants, commerçants et professionnels envisagent désormais d'attaquer le projet avec un recours devant le tribunal administratif, Renaissance Rhône se dit "favorable à la poursuite d'une évolution harmonieuse de ce territoire, dans le respect de celles et ceux qui y vivent au quotidien" tout en apportant son soutien aux protagonistes qui "veulent simplement être véritablement associés à la construction et à la mise en oeuvre de ce projet".

La Presqu'île à Vivre et sa Zone à Trafic Limité doit commencer à voir le jour en 2025. Les collectivités dirigées par les écologistes prévoient d'y consacrer 20 à 25 millions d'euros.