Rue du Mail bientôt piétonnisée à Lyon : un futur "lieu de destination "

Qualifié comme étant l’artère centrale du quartier de la Croix-Rousse, la rue du Mail va connaitre de nombreux changements. Les travaux de réseaux ont débuté en janvier et se termineront dans un peu plus de six mois. La Ville de Lyon et la Métropole ont entrepris, encore une fois, la piétonnisation d’une rue.

La rue du Mail, la rue Dumenge, le début de la rue d’Austerlitz et le nord-est de la petite place de la Croix-Rousse seront concernés.

"On va ramener du confort, on va ramener de la sécurité"

En effet, la rue du Mail est assez étroite avec des trottoirs de part et d’autre restreints. Les Verts veulent donc premièrement favoriser et sécuriser la déambulation des piétons. La piétonnisation permettra également de valoriser les commerces et le patrimoine historique, tout en apaisant le cœur du quartier.

"On va ramener du confort, on va ramener de la sécurité" affirme Grégory Doucet, en poursuivant par la rue du Mail qui "va devenir encore plus un lieu de destination".

Les plans des travaux

Concrètement, la rue du Mail sera entièrement piétonnisée et aménagée pour le bien être des passants. Les trottoirs seront mis à niveau et un tapis de pavés lyonnais sera installé sur le couloir du milieu. Des bornes et des assises seront également mis en place pour garantir un confort. En revanche, l’accès aux livraisons sera toujours possible mais dans le sens inverse de la circulation actuelle.

La rue Dumenge, entre la rue du Mail et la rue du Pavillon, sera elle aussi piétonnisée. Ici, un plan de végétalisation a été pensé avec deux bandes plantées et de nouveaux arbres. La chaussée sera mise au niveau des trottoirs qui eux seront élargis.

Quant à la petite place de la Croix-Rousse, la voie longeant à l’est sera traitée comme "zone de rencontre". Le trottoir sera élargi et des assises seront installées. La circulation sera toujours possible mais limitée à 20km/h.

Le carrefour au nord de la petite place à l’entrée de la rue du Mail sera réaménagé pour favoriser les nouveaux plans. La chaussée sera également revue.

Concernant le nouveau plan de circulation, en plus de l’inversion du trafic de la rue du Mail, la circulation de la section nord de la petite place de la Croix-Rousse sera inversée. La section de la rue Dumenge entre la rue du Mail et la rue du Pavillon sera également inversée.

Les accès pour les forains, les livraisons et les bus ne seront pas impactés.

Qu’en pensent les commerçants ?

Si le maire écologiste de Lyon est persuadé que "la piétonnisation va apporter une plus-value pour les commerçants", qu’en pensent les principaux concernés ?

Certains commerçants de la rue du Mail ont partagé leur avis qui pour le moment sont à l’unanimité positifs.

Le gérant de la boulangerie Maison Jolivet trouve que c’est une "bonne idée, on va voir comment ça se passe si ca va amener du monde dans une dynamique plus tranquille ou pas. On espère que ça sera bénéfique pour les clients comme pour nous de manière à ce qu’on puisse prendre plus le temps d’expliquer aux gens ce qu’on aime faire".

Le magasin "Cyclable" confie que la piétonnisation pour les commerces, "ça a toujours été prolifique et c’est quand même plus agréable qu’avoir un million de voitures qui passent par jour".

Les travaux d’aménagements démarreront en avril.