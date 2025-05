"Recréer une promenade apaisée" : découvrez le futur visage du boulevard emblématique de la Croix-Rousse à Lyon

Mais le plus gros chantier reste à venir, avec le réaménagement du boulevard de la Croix-Rousse.

L'axe majeur du 4e arrondissement souffre de plusieurs maux. L'ancienne frontière entre les communes de Lyon et celle, avant rattachement, de La Croix-Rousse, où s'installent les forains du marché et ceux de la Vogue des Marrons, fait notamment face au dépérissement progressif de ses arbres historiques.

Métropole et Ville de Lyon ont présenté le scénario retenu à l'issue de la concertation pour "recréer une promenade apaisée et végétalisée", avec l'objectif de "sécuriser les déplacements tout en confortant l'emblématique marché du quartier et le coeur commerçant du quartier".

Ce projet prévoit la replantation de 159 nouveaux arbres selon un plan en quinconce pour respecter fidèlement le dessin original de 1865. Les arbres malades seront remplacés par des essences plus adaptées aux conditions urbaines et climatiques comme des savonniers de Chine, des arbres de Judée ou des érables trifides.

La Métropole de Lyon annonce aussi la végétalisation d'espaces interstitiels.

La place des automobilistes et des forains réduite ?

Outre la nature, les Verts prévoient de rééquilibrer le partage de la route et des espaces de déambulation. Ainsi, les trottoirs seront refaits à neuf, tandis que les cyclistes auront droit à des bandes cyclables intégrées de chaque côté du boulevard. Les automobilistes, s'ils conserveront des places de stationnement, n'auront plus qu'une seule voie de circulation dans chaque sens.

Enfin, la question du marché de la Croix-Rousse et de la Vogue reste en suspens, les collectivités poursuivent leurs études d'avant-projet pour déterminer l'emplacement des stands, sans qu'ils n'empiètent trop sur la promenade piétonne.

"Projet attendu depuis de longues années par les habitants, je suis heureux aujourd’hui que nous puissions avancer sur le réaménagement du boulevard. Celui-ci apportera à la fois du confort pour les piétons et davantage de sécurité dans les déplacements. Le scénario retenu accorde une large place à la végétalisation et s'attache à valoriser tous les usages commerciaux. Cet aménagement améliorera, j'en suis sûr, le cadre de vie des habitants et contribuera au rayonnement du quartier de la Croix-Rousse", s'est félicité le maire Grégory Doucet.

La transformation du boulevard de la Croix-Rousse débutera cet automne avec la sécurisation des arbres et la préparation des plantations. Quant aux travaux d'aménagement, ils ne seront pas lancés avant début 2027. Le tout pour un coup estimé à 11 millions d'euros, déboursés par la Métropole.