Apaisement de la Presqu’île à Lyon : une réunion publique ce lundi avec Grégory Doucet et Bruno Bernard

L’apaisement de la Presqu’île est un projet titanesque qui vise à piétonniser, réduire fortement la place de la voiture en centre-ville de Lyon et améliorer le cadre de vie du boulevard de la Croix-Rousse jusqu’à la place Carnot.

Pour présenter ce grand chantier lancé par la Ville et la Métropole de Lyon, et dont la concertation a débuté le 20 juin dernier, une réunion publique est organisée ce lundi soir. Avec la présence du maire Grégory Doucet et du président de la Métropole Bruno Bernard, le rendez-vous est fixé à l’amphithéâtre Alain Mérieux du campus de Saint-Paul de l’UCLY sur la place des Archives.

De 19h à 21h (sur inscription), les habitants pourront entendre les arguments des élus écologistes et poser leurs questions. La réunion sera retransmise en direct sur Youtube.

Le calendrier de l’apaisement de la Presqu’île :

- 30 octobre 2022 : fin de la concertation qui porte sur le réaménagement des axes de circulation

- Fin 2022 : restitution de la concertation réglementaire sur le projet

-2023/2024 : premières interventions

-2025 Réorganisation des transports en commun en Presqu’île

-2025/2030 : Travaux d’espaces publics structurants