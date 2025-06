Réaménagement du boulevard de la Croix-Rousse : trois associations dénoncent un manque de concertation avec les élus écologistes de Lyon

Le 23 mai dernier, la Ville et la Métropole de Lyon présentaient le projet de réhabilitation du boulevard emblématique du quartier de la Croix-Rousse. Entre la place de la Croix-Rousse et la rue de la Tourette, une centaine d’arbres verront le jour et les trottoirs seront refaits à neuf. Une piste cyclable viendra réduire la voie de circulation à 6,3m au lieu de 8,4m.

Mais selon un communiqué publié ce lundi 2 juin, le projet initial ne correspondait pas à ce qui a été finalement retenu par les élus écologistes. Les associations Lyon Côté Croix-Rousse, Marché de la Croix-Rousse et Croix-Rousse le Village ont tenu à "exprimer leur vive surprise face à la découverte du projet" et leur regret "de ne pas avoir été intégrées à cette réflexion".

"Depuis 2021, elles demandent la création d’un groupe de travail dédié afin de réfléchir collectivement à l’avenir de cet axe structurant, essentiel à la vie du quartier et à leurs activités économiques. Malgré de nombreuse sollicitation, la seule réponse obtenue indiquait qu’aucune hypothèse n’était alors privilégiée, et qu’un chargé de projet serait prochainement nommé pour engager le dialogue", ont expliqué les associations locales. De quoi alimenter les tensions entre les acteurs économiques de Lyon et les élus.

Le projet coûtera environ 11 millions d’euros et les travaux débuteront en 2027.