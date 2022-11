Lyon : une réunion publique organisée pour repenser le boulevard de la Croix-Rousse

Ce projet a pour objectif de "recréer un lieu de promenade paisible et agréable pour toutes et tous sur cet axe central et emblématique du quartier de la Croix-Rousse". Une concertation préalable a lieu depuis le 7 novembre et jusqu’au 23 décembre 2022. Celle-ci doit permettre de répondre aux questions suivantes :

"Comment améliorer et sécuriser la circulation des piétons ? Comment animer le boulevard en dehors du temps du marché ? Comment permettre une cohabitation pérenne entre les futurs arbres et le fonctionnement du marché et de la Vogue ? Quel emplacement pour la circulation des vélos ?"

Pour cette dernière question, deux scénarios sont envisagés : des bandes cyclables bilatérales ou une piste bidirectionnelle, au nord du boulevard.

Fabien Bagnon, Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie et des mobilités actives, Valentin Lungenstrass, Adjoint au maire de Lyon, en charge des mobilités et des espaces publics, Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement et Rémi Zinck, Maire du 4 ème arrondissement seront présents ce mardi.

Théoriquement le calendrier prévisionnel se déroulerait ainsi :

1er trimestre 2023 : Bilan de la concertation

2023 - 2024 : Définition du projet avec le maitre d'oeuvre

2024 : 1ers travaux de mise en place des réseaux et bornes foraines

À partir de 2025 : Travaux de réaménagement du boulevard