Lyon : le stationnement sur les trottoirs du boulevard de la Croix-Rousse, c’est fini !

Les piétons pourront bientôt profiter pleinement et sereinement des trottoirs du boulevard de la Croix-Rousse (côté 4ème arrondissement) ainsi que du Gros Caillou jusqu’au collège de La Tourette (côté 1er arrondissement).

La Ville de Lyon en a fait l’annonce ce jeudi matin. "Le stationnement, précédemment toléré, provoquait en effet la gêne et compromettait la sécurité du cheminement des personnes à mobilité réduite, les traversées des piétons et les accès des services d’incendie et de secours en cas de nécessité", indique la municipalité lyonnaise.

Cette démarche intervient en amont du réaménagement global du boulevard de la Croix-Rousse qui fera d’ailleurs prochainement l’objet d’une consultation. "Elle concernera l’aménagement des usages et des activités aux abords du Boulevard", précise la Ville de Lyon.

A noter qu’un stand d’informations sera installé ce samedi devant la mairie du 4e arrondissement. Une distribution d’informations a destination des habitants, dont les automobilistes, est aussi prévue. Une fresque "thématique", réalisée à la craie, sera également dévoilée devant l’école Aveyron par l’association Superposition.