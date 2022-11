Stationnement : Parlons de 0,8% des Lyonnais

Qui sont ces 0,8% de foyers lyonnais, soit environ 2000 personnes ? Des gens qui possèdent 2 vignettes de stationnement à tarif préférentiel de véhicules individuels résident à Lyon.

Mais qu'est-ce qu'une vignette résident me direz vous du haut de votre vélo ou au fond de votre métro ligne b (quand il marche ce qui n’est pas fréquent) ? Eh ben c’est la possibilité offerte par la ville de Lyon de payer moins cher le stationnement de sa voiture sur l’espace public payant. Il y a donc moins d’un foyer lyonnais sur 100 qui demande chaque année à bénéficier de deux tarifs préférentiels sur nos espaces publics communs. Pour deux véhicules motorisés généralement à énergie carbonée (même si la voiture électrique progresse fort heureusement).

La Mairie de Lyon a annoncé, sous réserve d’un vote favorable le mois qui vient du conseil municipal d’une délibération présentée par Valentin Lungdentrass, qu’il ne serait plus possible d’ici d’un an de bénéficier de deux tarifs préférentiels par foyer mais d’un seul.

Les réactions ne se sont pas fait attendre : le Maire LR du 2e, le par ailleurs très dynamique et sympathique Pierre Oliver a condamné cette action, constituant pour lui une attaque contre les lyonnais qui travaillent (et qui seraient donc seulement 0,8% de la population, les vélos et transports en communs étant chargé de glandeurs ?). Au-delà de la taquinerie, Pierre Oliver est cohérent, la liste LR sur laquelle il figurait aux côté d’Etienne Blanc pronant la défense de l’usage de la voiture individuelle en ville.

C’est bien moins le cas pour Yann Cucherat. L’ancien élu aux sports, chef d’un des groupes d’opposition, dont l’action passée laisse chaque année des centaines d’enfants de la Duchère sans activité sportive faute de terrains de football, a attaqué la Mairie actuelle sur ce point, parlant de traque à l’automobiliste. Le même Yann Cucherat qui avait pourtant voté l’excellente proposition de l’ancien Maire Gérard Collomb, dont il était adjoint, d’augmenter fortement le prix de la deuxième vignette en 2017.

Le même Yann Cucherat qui préside un groupe d’opposition dans lequel autre conseiller municipal Jean-Yves Sécheresse (qui fut adjoint à la sécurité de Lyon , laissant la place Gabriel Péri dans l’état qu’on sait et qui est plus familier des parkings de Lyon Parc Auto presqu’ile) parla lui aussi en 2017 de supprimer la deuxième vignette de résident avant de changer d’avis et de trouver qu’aujourd’hui ben c’est pas bien parce que c’est proposé par un autre Maire qu’il n'aime pas.

Qu’en pensent Georges Képénékian et David Kimelfeld, dans un autre groupe d’opposition à Grégory Doucet, et qui aimeraient bien faire une fusion acquisition des troupes de Yann Cucherat tout en étant plus écologistes généralement dans leurs propositions? On le verra très vite lors du vote.

Pour finir il convient, au-delà du nombre faible de voitures concernées, de rappeler deux choses : la première c’est qu’il ne s’agira pas d’interdire aux lyonnais d’avoir une seconde voiture mais juste de ne plus leur faire bénéficier d’un second tarif préférentiel sur la voie publique qui nous est commune. Et de laisser un peu de place pour les livreurs, qui eux n’ont pas le même droit qu’eux, alors qu’il s’agit de leur outil de travail.

Et puis, par delà le fait que les foyers dans Lyon disposant de deux voitures ou plus ne sont pas les plus modestes, l’usage de la voiture en ville est massivement celui des CSP+ davantage que des classes les plus modestes. Et transportent plus souvent ’une personne seule que d’une famille. A quelques exceptions près, il y a peu de choses à Lyon qui nécessite d’avoir deux véhicules motorisés. Essayez le vélo, électrique ou manuel…

Romain Blachier