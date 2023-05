Les tarifs pour se garer à Lyon vont changer dès 2024 !

Si actuellement, la tarification pour pouvoir garer son véhicule pour les résidents est unique, soit 20 euros par mois, celle-ci va évoluer, et ce, à partir de 2024. Cette nouvelle grille se veut "plus juste et plus progressive", indique ce mercredi la municipalité lyonnaise.

La "situation financière et familiale des résidents" sera prise en compte. Ainsi, les familles de 3 enfants et plus et les résidents ayant des revenus faibles auront droit à un "tarif solidaire et familial" s’élevant à 15€ par mois, soit 5€ de moins qu’actuellement. Les véhicules pesant moins de 1000 kg et les électriques de moins de 2200 kg bénéficieront également de ce tarif. Près d’un foyer lyonnais sur deux et 60% des familles habitants Lyon seraient concernées.

Le tarif standard sera désormais de 30€ mensuel et concernera les véhicules à moteurs thermiques pesant entre 1000 et 1725 kg et les hybrides rechargeables jusqu’à 1900 kg. Un tarif majoré de 45€ par mois sera désormais mis en place pour les véhicules "les plus encombrants". Seront donc concernés les véhicules thermiques ayant un poids supérieur à 1725 kg, les hybrides rechargeables de plus de 1900 kg et les électriques de plus de 2200 kg.

La mairie centrale écologiste se targue du fait que cette nouvelle tarification "répond aux enjeux portés par la Convention citoyenne sur le climat". D’après la municipalité, environ 20% des automobilistes sont concernés par le tarif réduit, 75% par le standard et 5% par le majoré. En d’autres termes, 80% des utilisateurs des secteurs résidents vont payer plus cher leur abonnement.

La grille de tarification professionnelle également modifiée

Les professionnels du dépannage devront dorénavant utiliser un abonnement annuel "dépannage urgent" avec un tarif unique pour toute l’année. Les entreprises spécialisées dans les chantiers pourront utiliser un nouveau tarif, "Pro Chantier", les artisans et commerçants utiliseront eux aussi un tarif "Pro artisan-commerçant" qui leur permettra de se garer dans le secteur résident du lieu de leur commerce ou atelier mais concernera uniquement les véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes (catégorie N1). A noter que les véhicules électriques professionnels bénéficieront d’un tarif incitatif qui reste encore inconnu.

Pour les métiers de la santé, la situation reste inchangée.

"La transition des mobilités est un des enjeux majeurs de la décennie, tant sur le plan environnemental que de justice sociale. Nous avons souhaité enfin créer une politique de stationnement à la hauteur de ces enjeux en étant progressive et en s’intégrant vraiment dans une stratégie d’ensemble", explique Valentin Lungenstrass adjoint au maire de Lyon délégué aux mobilités, à la logistique urbaine et aux espaces publics.