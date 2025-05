"Nous avons pris nos responsabilités" : la Ville de Lyon se félicite de l'apaisement autour du marché des États-Unis

Trois mois après deux vastes opérations de sécurisation menées les 4 et 6 février autour du marché des États-Unis dans le 8e arrondissement, la Ville de Lyon dresse un bilan positif, tout en reconnaissant que la lutte contre le marché illégal reste un "combat quotidien".

"Face à un marché illégal qui empoisonnait la vie des habitantes et habitants depuis 2016, nous avons pris nos responsabilités", déclare Grégory Doucet, maire de Lyon. L’opération visait à démanteler un marché parallèle installé depuis près de dix ans sur la place du 8 mai 1945, source de nombreuses nuisances.

Près de 70 agents municipaux avaient été mobilisés, dont 50 policiers et 18 ASVP, accompagnés de partenaires institutionnels (Sytral, Métropole, Grand Lyon Habitat). Deux tonnes de marchandises illégales avaient été saisies.

Au total, depuis le début de l’année, la police municipale revendique plus de 700 patrouilles et 36 000 évictions. Le dispositif a été renforcé les jours de marché (mardi, jeudi, samedi), avec l’installation d’une caméra et un soutien logistique des services métropolitains pour le nettoyage.

"La mobilisation quotidienne de notre police municipale a été décisive", souligne Mohamed Chihi, adjoint à la sécurité. Olivier Berzane, maire du 8e arrondissement, se félicite quant à lui d’une "certaine sérénité retrouvée".

Un chantier au long terme

Mais si la coordination avec les services de l’État est brièvement mentionnée par la Ville, la police nationale a effectivement participé aux opérations des 4 et 6 février, mais surtout, elle a mené de nombreuses opérations contre les trafics en tout genre avec plusieurs interpellations.

Une source sécuritaire nous précise que "ces résultats viennent surtout confirmer notre position depuis plusieurs années. À la mairie de gérer la salubrité, le marché illégal, la tranquillité publique. À l'État de traiter les trafics et le judiciaire." Cette dernière estime ainsi que la Ville de Lyon aurait pu agir bien plus tôt.

Toutefois, si la situation semble calmée aujourd’hui, le retour à une tranquillité durable dans ce quartier du 8e arrondissement reste un chantier au long terme. Nuisances, occupations illégales, trafics en tout genre : les tensions sont encore palpables, et les autorités en conviennent, maintenir l’ordre nécessitera une présence continue, coordonnée et renforcée sur le terrain.