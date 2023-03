Lyon : il se poignarde pour impressionner sa femme

Vers 8h, vraisemblablement dans un logement de la rue Léo et Maurice Trouilhet, un équipage a été requis pour se rendre auprès d’un couple qui venait de se disputer violement. Sur place, les agents ont trouvé un homme de 27 ans blessé au niveau du ventre par un coup d’arme blanche.

Selon nos informations, l’individu a rapidement assuré aux forces de l’ordre qu’il s’était lui-même mutilé, dans le but d’impressionner sa compagne lors de leur dispute. Une version corroborée par cette dernière. Fort heureusement, le mis en cause n’était pas grièvement touché quand il a été pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances des faits et s’assurer que le coup de couteau a bien été porté par la victime elle-même.

