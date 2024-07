Un couple de retraités poignardé à Lyon : le fils placé en garde à vue

Ce samedi aux alentours de 10h du matin, les secours sont appelés en urgence dans l’impasse Jean Jaurès dans le 8ème arrondissement de Lyon. Sur place, les pompiers découvrent un couple de retraités gisant sur le sol de leur domicile.

Marie-Luce, 76 ans et son mari, Maurice 86 ans ont tous les deux étés poignardés. Si Maurice a été placé en urgence absolue, sa femme Marie-Luce n’a pas survécu aux coups. Cette dernière n’a pas pu être réanimée par les secours.

À la tête d’une famille recomposée de six enfants, le couple vivait paisiblement depuis plus de 50 dans une petite maison de l’impasse Jean Jaurès. D’après les témoignages de certains voisins sous le choc recueillis par nos confrères du Progrès, Marie-Luce et Maurice étaient un couple sans histoire.

Une enquête a été ouverte pour homicide et tentative d’homicide qui semble se diriger vers le drame familial. Un des fils du couple a été placé en garde à vue et devait subir un examen psychiatrique. L’homme de 51 ans s’est de lui-même rendu sur les lieux lors des constatations policières, il a de ce fait été interpellé. À ce jour, rien n’explique les motivations d’un tel acte.