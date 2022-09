Lyon : le quartier de la Plaine Santy, nouveau territoire nouveau Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

Dans le cadre de la lutte contre le chômage de longue durée, les institutions locales lyonnaises expérimentent le dispositif "Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée" (TZCLD). L’objectif est d’aider les personnes privées de travail depuis plus d’1 an à retrouver le chemin de l’emploi.

Accompagné du maire du 8ème arrondissement de Lyon Olivier Berzane et de Bruno Bernard président de la Métropole, le maire Grégory Doucet se réjouit de la mise en place de ce dispositif : "Les politiques d’insertions font parties de nos priorités. Ici, cela permet à la fois, à des gens de reprendre une activité professionnelle, d’avoir leurs compétences reconnues et valorisées. En plus, les emplois créés ont une très forte utilité sociale puisqu’ils sont créés en fonction des besoins du quartier" explique-t-il.

Dans un quartier de la Plaine Santy où le taux de chômage atteint 19,8% parmi les actifs, contre 8,5% dans la Métropole de Lyon, ces créations d’emplois sont les bienvenues. Ce vendredi, ce sont 12 personnes, 8 femmes et 4 hommes, qui ont signés, sous l’œil des caméras, leur CDI. Rémunérés au SMIC, les salariés sont polyvalents, avec des missions multiples : friperie, comptabilité, conciergerie de quartier ou encore micro-maraîchage…

Et c’est un soulagement pour les habitants qui ont signé leur contrat. "Pour moi, ce travail est une chance" lâche une bénéficiaire. Pour Nelly, de son côté, "c’est une fierté de pouvoir participer à la vie du quartier". Pour elle, son contrat longue durée permet de "se projeter dans l’avenir".

D’ici fin 2026, l’objectif est d’attendre 70 à 80 personnes en CDI au sein de Santy Plaine Action et 200 créations d’emplois dans le quartier d’ici à 2028. Signe du succès déjà présent du dispositif, une quarantaine de personnes sont déjà sur une liste d’attente pour obtenir un emploi.

T.B