Chômage en baisse dans le Rhône au 1er trimestre 2023

Ce mercredi, les chiffres du 1er trimestre 2023 sont tombés. Et tous les voyants ou presque sont au vert.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit en moyenne sur le trimestre à 312 380. Ce nombre baisse de 1% sur le trimestre (soit -3100 personnes) et de 6,2% sur un an.

Le Rhône a été un bon élève de la région, avec une baisse du nombre de chômeurs de catégorie A de -1,4% sur un trimestre et -8% sur un an.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s’établit en moyenne à 589 350 au premier trimestre 2023. Ce nombre baisse de 0,5 % sur le trimestre (soit -2 850 personnes) et de 3,3 % sur un an.

Le Rhône connaît là encore une baisse qui se situe dans la moyenne régionale : -0,4% sur un trimestre et -3,2% sur un an.

En France, la baisse des demandeurs d'emploi de catégorie A a été de 1,3% sur un trimestre, et de 5,8% sur un an.

"Nous ne lâchons rien pour poursuivre notre objectif : le plein-emploi", a réagi le ministre du Travail Oliver Dussopt.