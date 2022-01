Métropole de Lyon et Rhône : le chômage en chute libre fin 2021

Après une année 2020 noire, principalement à cause de la crise sanitaire, 2021 s'est bien terminée.

Dans la Métropole de Lyon, on dénombrait au quatrième trimestre 2021 123 930 demandeurs d'emploi de catégories A, B et C. Soit une baisse de 4,7% sur un trimestre et de 7,3% en un an.

Le département du Nouveau Rhône est mieux loti avec 27 810 demandeurs d'emploi recensés. Un chiffre en baisse de 5,2% sur un trimestre et de 8,8% sur un an.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la baisse était de 3,9% sur un trimestre et de 6,8% sur un an.

Au niveau national, le chômage baissait de 12,6% en 2021, comparé à 2020, frappée par le Covid-19.

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits depuis un an ou plus (chômage longue durée) diminue de 4,1% au quatrième trimestre (-6,2% sur un an), à 2,805 millions de personnes. Ils représentent 49,6% du total des demandeurs d'emploi en France.