Forte hausse du chômage dans le Rhône au quatrième trimestre 2024

Le quatrième trimestre 2024 a été synonyme d’une forte hausse du chômage dans le Rhône. Selon les chiffres communiqués ce lundi par le ministère du Travail, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (sans activité) a augmenté de 5,6% sur un trimestre et de 5,4% sur un an. Cela représente 84 620 demandeurs d’emploi en catégorie A dans notre département.

En Auvergne-Rhône-Alpes, les données sont également en augmentation. La région comptait au quatrième trimestre de l’année dernière 331 220 demandeurs d’emploi en catégorie A, soit une augmentation de 4,5% sur un trimestre et de 4% sur un an.

A noter que toutes catégories confondues (A, B et C), le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté de 2,2% sur un trimestre et de 3% sur un an, soit 149 640 personnes.