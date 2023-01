Le chômage baisse en Auvergne-Rhône-Alpes et encore plus dans le Rhône

Le nombre de demandeurs d’emploi s’élève à 78 840 dans le Rhône pour la catégorie A au quatrième trimestre 2022. Cela correspond à une baisse de 5,2% sur un trimestre et de 11,9% sur un an.

La Dares (Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques) a communiqué ce mercredi ces dernières données.

Dans le département du Rhône toujours, les demandeurs d’emploi toutes catégories confondues (A, B et C) sont 143 730 au quatrième trimestre 2022 avec une baisse de 2% sur un trimestre et de 5,6% sur un an.

En ce qui concerne Auvergne-Rhône-Alpes, les chiffres sont également en baisse. La région enregistrait au dernier trimestre de l’année dernière 314 510 demandeurs d’emploi en catégorie A (sans aucune activité) et une baisse de 4,3% sur le trimestre et de 10,6% sur un an.