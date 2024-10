Dépression Kirk : des rafales de vent à plus de 100 km/h à Lyon et dans le Rhône

🟠💨La #Loire et le #Rhone sont placés en vigilance orange vent violent à compter de cet après-midi.



Des rafales de 100 / 110 km/h sont attendues au sud et l’est de ces départements, voire plus sur les hauteurs.#Kirk



Soyez prudents et suivez les consignes des autorités 👇 https://t.co/s7FfmHE1ma pic.twitter.com/whh7PjXM0f