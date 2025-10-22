Tempête Benjamin : les jardins et les parcs de Villeurbanne resteront fermés jeudi

Si le Rhône ne fait pas partie des départements placés en vigilance orange, des vents violents sont annoncés à partir de la nuit prochaine et toute la journée de jeudi.

"Compte tenu des prévisions météo et du risque de vents violents annoncés pour ce jeudi 23 octobre - rafales à plus de 80-90 km/h, la Ville a décidé de fermer les parcs et jardins ainsi que les deux cimetières communaux", indique la municipalité villeurbannaise, qui appelle les habitants à la vigilance lors de leurs prochains déplacements dans l’espace public.