Tempête Benjamin : les jardins et les parcs de Villeurbanne resteront fermés jeudi

Alors que la tempête Benjamin s’apprête à balayer la France, la Ville de Villeurbanne appelle à la plus grande prudence.

Si le Rhône ne fait pas partie des départements placés en vigilance orange, des vents violents sont annoncés à partir de la nuit prochaine et toute la journée de jeudi. 

"Compte tenu des prévisions météo et du risque de vents violents annoncés pour ce jeudi 23 octobre - rafales à plus de 80-90 km/h, la Ville a décidé de fermer les parcs et jardins ainsi que les deux cimetières communaux", indique la municipalité villeurbannaise, qui appelle les habitants à la vigilance lors de leurs prochains déplacements dans l’espace public. 

Ex Précisions le 22/10/2025 à 19:09

Bof fermer les cimetières, au moins on est sur place si on se prend un arbre sur la tronche ;-)

